Milano 16:05
45.268 -1,16%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 16:05
10.200 -0,35%
Francoforte 16:05
24.997 -1,19%

Borsa chiusa a New York per il Martin Luther King's Day

Finanza
Borsa chiusa a New York per il Martin Luther King's Day
(Teleborsa) - Oggi, 19 gennaio, a New York le contrattazioni sono chiuse in occasione del Martin Luther King's Day.

(Foto: Brandon Mowinkel / Unsplash)
Condividi
```