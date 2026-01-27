Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:54
25.959 +0,96%
Dow Jones 17:54
49.094 -0,64%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

New York: luce verde per Lam Research

Ottima performance per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che scambia in rialzo del 5,29%.
