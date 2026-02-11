New York: sviluppi positivi per Monolithic Power Systems

produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori

(Teleborsa) - Ottima performance per il, che scambia in rialzo del 4,26%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1.208,2 USD, con il supporto più immediato individuato in area 1.163,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1.136,8.