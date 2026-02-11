New York: sviluppi positivi per Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori
, che scambia in rialzo del 4,26%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Monolithic Power Systems
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Monolithic Power Systems
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1.208,2 USD, con il supporto più immediato individuato in area 1.163,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1.136,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)