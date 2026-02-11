Piazza Affari: giornata depressa per Lottomatica

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda leader in Italia nel settore dei giochi
, che tratta con una perdita del 2,12%.
Lo scenario su base settimanale di Lottomatica
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Lottomatica
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 20,21 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 20,63. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 20,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)