Milano 13:12
46.419 -0,82%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:12
10.431 +0,75%
Francoforte 13:12
24.957 -0,12%

Piazza Affari: giornata depressa per Lottomatica

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, che tratta con una perdita del 2,12%.

Lo scenario su base settimanale di Lottomatica rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Lottomatica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 20,21 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 20,63. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 20,07.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
