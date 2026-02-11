Piazza Affari: rosso per Generali Assicurazioni

(Teleborsa) - Retrocede il Leone di Trieste
, con un ribasso del 2,29%.
La tendenza ad una settimana di Generali Assicurazioni
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della compagnia assicurativa
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 35,29 Euro. Primo supporto visto a 34,04. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 33,52.
