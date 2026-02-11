Milano 13:13
46.420 -0,82%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:13
10.431 +0,75%
Francoforte 13:13
24.957 -0,12%

Piazza Affari: rosso per Generali Assicurazioni

Migliori e peggiori
Piazza Affari: rosso per Generali Assicurazioni
(Teleborsa) - Retrocede il Leone di Trieste, con un ribasso del 2,29%.

La tendenza ad una settimana di Generali Assicurazioni è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della compagnia assicurativa, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 35,29 Euro. Primo supporto visto a 34,04. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 33,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```