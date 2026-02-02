Milano 17:35
46.005 +1,05%
Nasdaq 19:50
25.813 +1,02%
Dow Jones 19:50
49.411 +1,06%
Londra 17:35
10.342 +1,15%
Francoforte 17:35
24.798 +1,05%

Generali, buyback per oltre 35,1 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Generali, buyback per oltre 35,1 milioni di euro
(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato di avere acquistato, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 28 al 30 gennaio 2026, complessivamente 1.035.000 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 33,94 euro, per un controvalore pari a 35.132.718,50 euro.

A seguito degli acquisti effettuati, al 30 gennaio la Compagnia assicurativa e le sue controllate detengono 47.641.923 azioni proprie, pari al 3,07% del capitale sociale.

In Borsa, oggi, apprezzabile rialzo per il Leone di Trieste, in guadagno dell'1,72% sui valori precedenti.




Condividi
```