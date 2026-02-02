Generali, buyback per oltre 35,1 milioni di euro

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali
ha comunicato di avere acquistato
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 28 al 30 gennaio 2026, complessivamente 1.035.000 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 33,94 euro, per un controvalore
pari a 35.132.718,50 euro
.
A seguito degli acquisti effettuati, al 30 gennaio la Compagnia assicurativa e le sue controllate detengono 47.641.923 azioni proprie, pari al 3,07% del capitale sociale.
In Borsa, oggi, apprezzabile rialzo per il Leone di Trieste
, in guadagno dell'1,72% sui valori precedenti.