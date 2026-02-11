Sparkle, Alcatel Submarine Networks ed Elettra Tlc realizzano GreenMed

(Teleborsa) -annuncia la costruzione di GreenMed, il sistema di cavi sottomarini di nuova generazione ideato per migliorare la diversificazione delle rotte, la resilienza e la connettività a bassa latenza tra Europa e Medio Oriente. Il sistema sarà progettato e realizzato da Alcatel Submarine Networks (ASN), uno dei principali operatori nel settore, e installato da Elettra Tlc, società specializzata nell’installazione e manutenzione di cavi sottomarini per le telecomunicazioni a livello globale.attraverserà il Mar Adriatico, offrendo connettività diversificata in fibra ottica tra i Paesi del Levante e il ricco ecosistema digitale di Milano; il cavo toccherà i gateway strategici di Creta e Sicilia e collegherà, lungo il percorso, i Paesi balcanici, supportando così la crescita della domanda trainata dal cloud, dalla distribuzione di contenuti, dalla digitalizzazione delle imprese e dalla progressiva adozione dell'intelligenza artificiale. Il nuovo sistema sarà pienamente integrato nella più ampia strategia di backbone e landing hub di Sparkle, consentendo l’erogazione di servizi di connettività internazionale sicuri e diversificati a operatori, cloud e content provider, nonché a imprese multinazionali.si basa sull’esperienza maturata con BlueMed – il progetto di punta di Sparkle nel Mar Tirreno – e sul suo approccio pionieristico di “open architecture”. In questo contesto, GreenMed rafforza ulteriormente il modello di “open cable”, consentendo a ciascun tenant di una coppia di fibre di scegliere la propria architettura di illuminazione ottica e il proprio fornitore di riferimento, in linea con i requisiti di progettazione e di esercizio del sistema.Il contratto trasiglato oggi a Dubai durante l’evento di settore Capacity Middle East 2026, entrerà in vigore entro la fine di febbraio 2026, con i primi segmenti del sistema previsti entro la fine del 2028. In base all’accordo, ASN sarà responsabile della progettazione del sistema e della realizzazione dell’infrastruttura ottica sottomarina, inclusi i componenti di wet plant e le apparecchiature associate, mentre Elettra Tlc si occuperà delle operazioni marine, compresi i rilievi del percorso e le attività di installazione e posa del cavo.“GreenMed rappresenta un ulteriore passo concreto nella strategia di Sparkle volta a rafforzare il bacino del Mediterraneo come snodo digitale chiave e a consolidare il ruolo dell’Italia come hub privilegiato per la connettività internazionale”, ha dichiarato Enrico Maria, amministratore delegato di Sparkle. “Con GreenMed nell’Adriatico e BlueMed nel Tirreno, Sparkle offre due rotte altamente innovative tra l’Europa e il Medio Oriente, per la massima diversificazione e resilienza”.“ASN è orgogliosa di mettere a disposizione di GreenMed la propria competenza end-to-end nel settore sottomarino e le sue capacità di progettazione avanzate”, ha aggiunto Alain, amministratore delegato di ASN. “Questo progetto metterà in mostra le tecnologie di wet plant di nuova generazione, soluzioni di capacità scalabili e standard industriali di eccellenza, abilitando un’infrastruttura innovativa in grado di supportare le applicazioni più complesse e l’evoluzione dei modelli di traffico”.“Elettra è onorata di essere stata scelta per le operazioni marine di GreenMed”, ha commentato Didierpresidente e amministratore delegato di Elettra Tlc. “I nostri team gestiranno le fasi di rilevamento e installazione con una forte attenzione alla sicurezza, alla precisione e alla responsabilità ambientale, facendo leva sulla propria profonda esperienza nelle operazioni di posa dei cavi nel Mediterraneo per garantire un’implementazione efficiente e affidabile”.