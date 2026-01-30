Genova Landing Platform, Sparkle e Valencia Digital Port Connect: accordo per approdo cavo sottomarino Barracuda

(Teleborsa) -annunciano unrealizzerà la prima rotta sottomarina diretta ad alta capacità e bassa latenza tra Spagna e Italia, creando un ponte digitale di 1.070 km tra Valencia e Genova. Concepito con un'architettura “open cable system”, Barracuda sarà dotato di 12 coppie di fibre, ciascuna con una capacità di 32 Tbps (terabit al secondo). Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro e sarà completato in tre anni, con l'avvio delle operazioni previsto per il 2028.Barracuda approderà presso la Genova Landing Platform di Sparkle, infrastruttura scalabile progettata per offrire un approdo chiavi in mano, altamente resiliente e sicuro, sulla costa occidentale europea. Attraverso questa infrastruttura, il cavo raggiungerà il Genova Digital Hub di Sparkle a Lagaccio, struttura di colocation aperta e neutrale e punto di interconnessione con altri cavi sottomarini e reti terrestri europee, nonché con gli Internet Exchange Point (IXP) già presenti nella struttura. Grazie all’approdo a Genova, VDPC potrà accedere immediatamente ai principali hub europei, evitando i costi, i tempi e la complessità amministrativa legati alla realizzazione di un'infrastruttura di approdo proprietaria.Sparkle acquisirà inoltre asset infrastrutturali sul sistema Barracuda nonché servizi di colocation nella Valencia Cable Landing Station, un'infrastruttura completamente neutrale e scalabile progettata per ospitare Barracuda e fino a tre ulteriori sistemi di cavi sottomarini. Questa capacità aggiuntiva amplierà la connettività di Sparkle nella penisola iberica, servendo il mercato locale e quello in crescita dell'Africa occidentale, consolidando ulteriormente la sua presenza strategica nella regione del Mediterraneo.“Questo accordo rappresenta un passo importante nella nostra strategia di posizionare Genova come gateway chiave per l'Europa”, ha affermatoo, amministratore delegato di Sparkle. “L'approdo di Barracuda rafforzerà ed espanderà l'ecosistema digitale della città, mentre la capacità sul sistema ci consentirà di ampliare ulteriormente la nostra rete mediterranea resiliente e ad alte prestazioni, rispondendo in modo sempre più efficace alla domanda di connettività internazionale”.amministratore delegato di Valencia Digital Port Connect, ha dichiarato: “Questo accordo con Sparkle segna una tappa fondamentale nel progetto Barracuda e conferma che stiamo avanzando in linea con la nostra roadmap strategica. Aver scelto Genova come punto di approdo e accogliere Sparkle come cliente di lungo periodo rafforza Barracuda e la Valencia Cable Landing Station come asset strategici per i partner internazionali, confermando la credibilità della nostra ambizione di rendere il sistema pienamente operativo entro il 2028”.