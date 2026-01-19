TIM integra i Comitati Nomine e Remunerazioni e Parti Correlate

TIM

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi oggi sotto la presidenza di Alberta Figari, a seguito delle dimissioni del Consigliere Umberto Paolucci, effettive dal 1° gennaio scorso, ha integrato la composizione dei Comitati endoconsiliari Nomine e Remunerazioni e Parti Correlate, di cui entrano a far parte, rispettivamente, Lorenzo Cavalaglio e Stefano Siragusa.Il CdA, si legge in una nota. ha altresì accertato il possesso dei requisiti d’indipendenza, dei Consiglieri Cavalaglio e Siragusa.Maria Enrica Danese, direttrice Corporate Communications & Sustainability di TIM, Alessandra Michelini, Amministratrice Delegata di Telsy, e Sabina Strazzullo, direttrice Public Affairs di TIM, a partire da oggi, si qualificano come key manager del Gruppo.In base alle informazioni a disposizione della società, Danese detiene 227.231 azioni TIM, Michelini detiene 88.111 azioni TIM e Strazzullo detiene 96.390 azioni TIM.