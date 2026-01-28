Tim, dai soci via libera alla conversione delle azioni di risparmio e alla riduzione volontaria del capitale

TIM

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di, riunita in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato la proposta di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e la contestualeL'operazione di conversione si articola in: una, con un rapporto di 1 azione ordinaria per ogni azione di risparmio più un conguaglio in denaro di 0,12 euro, e una, con il medesimo rapporto di cambio ma un conguaglio ridotto a 0,04 euro. Agli azionisti che non hanno approvato la delibera spetta il diritto di recesso, con un valore di liquidazione unitario fissato a 0,5117 euro per azione.L'efficacia della conversione rimane condizionata a un esborso massimo per TIM non superiore aper i recessi e all'assenza di opposizioni da parte dei creditori entro il termine di 90 giorni dall'iscrizione della delibera di riduzione del capitale.In sede ordinaria, l'Assemblea ha inoltre confermato la nomina dei consiglieri, i quali rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.