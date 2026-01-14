Borse europee deboli su scia Wall Street. A Milano brilla TIM

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, dove gli acquisti interessano solo Piazza Affari, con TIM che chiude in pole position tra le principali blue chips. Giù Wall Street in un'altra giornata di trimestrali e dati economici.Sul sentiment degli investitori pesano le tensioni geopolitiche tra Iran e Stati Uniti e lo scontro tra la Casa Bianca e il governatore della Fed, Jerome Powell, che solleva nuovi interrogativi sull'indipendenza della Federal Reserve.Sul mercato valutario, poco mosso l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,166. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 4.617,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,55%.Torna a scendere lo, attestandosi a +67 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,41%.discesa modesta perche cede un piccolo -0,53%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,46%, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,27%, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 48.338 punti.Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 4,65%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,45%.In luce, con un ampio progresso del 2,37%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,32%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,32%.scende del 2,53%.Calo deciso per, che segna un -2,35%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,28%.di Milano,(+5,22%),(+4,16%),(+3,96%) e(+3,88%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,30%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,14%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,47%.