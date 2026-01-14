Borse europee deboli su scia Wall Street. A Milano brilla TIM

(Teleborsa) - Bilancio contrastato a fine giornata per i mercati finanziari del Vecchio Continente
, dove gli acquisti interessano solo Piazza Affari, con TIM che chiude in pole position tra le principali blue chips. Giù Wall Street in un'altra giornata di trimestrali e dati economici.
Sul sentiment degli investitori pesano le tensioni geopolitiche tra Iran e Stati Uniti e lo scontro tra la Casa Bianca e il governatore della Fed, Jerome Powell, che solleva nuovi interrogativi sull'indipendenza della Federal Reserve.
Sul mercato valutario, poco mosso l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,166. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 4.617,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,55%.
Torna a scendere lo spread
, attestandosi a +67 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,41%. Tra i mercati del Vecchio Continente
discesa modesta per Francoforte
che cede un piccolo -0,53%, sostanzialmente tonico Londra
, che registra una plusvalenza dello 0,46%, e trascurata Parigi
, che resta incollata sui livelli della vigilia. Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,27%, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il FTSE Italia All-Share
, che si ferma a 48.338 punti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, vola Telecom Italia
, con una marcata risalita del 4,65%.
Tonica Prysmian
che evidenzia un bel vantaggio del 3,45%.
In luce A2A
, con un ampio progresso del 2,37%.
Andamento positivo per Hera
, che avanza di un discreto +2,32%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Brunello Cucinelli
, che ha archiviato la seduta a -3,32%. Banco BPM
scende del 2,53%.
Calo deciso per STMicroelectronics
, che segna un -2,35%.
Sotto pressione Inwit
, con un forte ribasso del 2,28%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Banca Ifis
(+5,22%), Sesa
(+4,16%), Safilo
(+3,96%) e Moltiply Group
(+3,88%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Ferretti
, che ha terminato le contrattazioni a -4,30%.
Soffre Philogen
, che evidenzia una perdita del 3,14%.
Preda dei venditori Juventus
, con un decremento del 2,47%.