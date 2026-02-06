TradeLab sale al 100% di OTM Geo con acquisto quota TIM per accelerare su modello SaaS

(Teleborsa) - TradeLab
, società di business analytics e consulting quotata su Euronext Growth Milan, è diventa l'unico proprietario della piattaforma OnTheMap Geomarketing
, di cui deteneva il 50%, rilevandone il restante 50% da TIM
. Non sono stati forniti i dettagli finanziari dell'operazione.
OnTheMap Geomarketing (OTM Geo) è una piattaforma di geomarketing avanzato sviluppata nel 2019
che integra i modelli statistici proprietari di TradeLab con le competenze tecnologiche di cloud e AI Analytics di TIM Enterprise, consentendo l'analisi e la rappresentazione geografica dei dati economici e competitivi. OTM Geo è erogata in modalità Software as a Service (SaaS) e consente una lettura immediata dei fenomeni di mercato grazie all'integrazione con Google Maps.
L'operazione si colloca in continuità con l'acquisizione del ramo d'azienda
di Mare Group
, che includeva le piattaforme Obiettivo Europa e Marker Web, ed è volta ad accelerare l'evoluzione di TradeLab verso un modello di business SaaS
, caratterizzato da maggiore scalabilità, ricorrenza dei ricavi e marginalità.
"Questo investimento - ha commentato l'AD Massimo Viganò
- ci consente di accelerare i risultati del nostro Piano Industriale
, di consolidare il presidio di TradeLab in ambito geomarketing e nel contempo di proseguire il percorso di trasformazione verso un modello di business scalabile a base tecnologica, con un aumento di incidenza di piattaforme e ricavi in modalità SAAS - coerentemente con quanto dichiarato in sede di IPO - con il supporto delle competenze tecnologiche di TIM Enterprise, che continuerà ad essere un partner di eccellenza".(Foto: Sigmund su Unsplash)