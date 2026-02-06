Milano 16:06
Finanza
TradeLab sale al 100% di OTM Geo con acquisto quota TIM per accelerare su modello SaaS
(Teleborsa) - TradeLab, società di business analytics e consulting quotata su Euronext Growth Milan, è diventa l'unico proprietario della piattaforma OnTheMap Geomarketing, di cui deteneva il 50%, rilevandone il restante 50% da TIM. Non sono stati forniti i dettagli finanziari dell'operazione.

OnTheMap Geomarketing (OTM Geo) è una piattaforma di geomarketing avanzato sviluppata nel 2019 che integra i modelli statistici proprietari di TradeLab con le competenze tecnologiche di cloud e AI Analytics di TIM Enterprise, consentendo l'analisi e la rappresentazione geografica dei dati economici e competitivi. OTM Geo è erogata in modalità Software as a Service (SaaS) e consente una lettura immediata dei fenomeni di mercato grazie all'integrazione con Google Maps.

L'operazione si colloca in continuità con l'acquisizione del ramo d'azienda di Mare Group, che includeva le piattaforme Obiettivo Europa e Marker Web, ed è volta ad accelerare l'evoluzione di TradeLab verso un modello di business SaaS, caratterizzato da maggiore scalabilità, ricorrenza dei ricavi e marginalità.

"Questo investimento - ha commentato l'AD Massimo Viganò - ci consente di accelerare i risultati del nostro Piano Industriale, di consolidare il presidio di TradeLab in ambito geomarketing e nel contempo di proseguire il percorso di trasformazione verso un modello di business scalabile a base tecnologica, con un aumento di incidenza di piattaforme e ricavi in modalità SAAS - coerentemente con quanto dichiarato in sede di IPO - con il supporto delle competenze tecnologiche di TIM Enterprise, che continuerà ad essere un partner di eccellenza".

(Foto: Sigmund su Unsplash)
