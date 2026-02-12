Milano 11-feb
Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'11/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio

Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un timido -0,02%.

Le implicazioni di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,621. Possibile una discesa fino al bottom 0,6193. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,6227.


