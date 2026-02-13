Analisi Tecnica: EUR/CAD del 12/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio
Seduta debole per il cambio Euro / CAD, con chiusura in calo a 0,6188.
Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,6199 con primo supporto visto a 0,6182. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,6177.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)