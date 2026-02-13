Milano 12-feb
46.223 0,00%
Nasdaq 12-feb
24.688 -2,04%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12-feb
10.402 0,00%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 12/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 12/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio

Seduta debole per il cambio Euro / CAD, con chiusura in calo a 0,6188.

Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,6199 con primo supporto visto a 0,6182. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,6177.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```