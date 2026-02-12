Milano 11-feb
Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD dell'11/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio

Appiattita la performance del cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un trascurabile -0,17%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,1923 e primo supporto individuato a 1,1818. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,2028.


