Analisi Tecnica: EUR/USD dell'11/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio
Appiattita la performance del cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un trascurabile -0,17%.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,1923 e primo supporto individuato a 1,1818. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,2028.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)