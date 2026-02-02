Milano 13:46
Analisi Tecnica: EUR/USD dell'1/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 febbraio

La giornata dell'1 febbraio chiude piatta per il cross Euro / Dollaro USA, che riporta un -0,1%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,1929. Primo supporto visto a 1,1809. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,1769.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
