Milano 11-feb
46.511 0,00%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11-feb
10.472 0,00%
Francoforte 11-feb
24.856 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'11/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio

Chiusura negativa per il cambio Euro / Yen, con un ribasso dello 0,96%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro contro Yen giapponese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 180,48. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 184,62 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 179,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
