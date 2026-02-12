Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 22:00
24.688 -2,04%
Dow Jones 22:02
49.452 -1,34%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

Il Dow Jones archivia la giornata a 49.451,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,34%
Ribasso per l'indice dei colossi di Wall Street, in flessione dell'1,34%, termina le contrattazioni a 49.451,88 punti.
