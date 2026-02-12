Milano
17:35
46.223
-0,62%
Nasdaq
20:04
24.818
-1,52%
Dow Jones
20:04
49.624
-0,99%
Londra
17:40
10.402
-0,67%
Francoforte
17:35
24.853
-0,01%
Giovedì 12 Febbraio 2026, ore 20.21
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,39% alle 19:30
Borsa: Rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,39% alle 19:30
Il Dow Jones si muove a 49.425,98 punti
In breve
,
Finanza
12 febbraio 2026 - 19.30
L'indice del principale listino USA, in perdita dell'1,39% alle 19:30, tratta in ribasso a 49.425,98 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,02% alle 19:30
Borsa: Rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,72% alle 19:30
Borsa: Rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,93% alle 19:30
Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,20%
Argomenti trattati
USA
(413)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-1,29%
Altre notizie
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,10%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,05%
Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in progresso dello 0,25%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,11%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,17%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,08%
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto