Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 20:04
24.818 -1,52%
Dow Jones 20:04
49.624 -0,99%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

Borsa: Rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,39% alle 19:30

Il Dow Jones si muove a 49.425,98 punti

Finanza
L'indice del principale listino USA, in perdita dell'1,39% alle 19:30, tratta in ribasso a 49.425,98 punti.
