Milano 10:10
46.909 +0,86%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:10
10.526 +0,52%
Francoforte 10:10
25.172 +1,27%

Francoforte: positiva la giornata per Deutsche Telekom

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la compagnia telefonica tedesca, che guadagna bene, con una variazione del 2,40%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Deutsche Telekom subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'operatore di telefonia. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 31,32 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 30,84. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 30,57.

