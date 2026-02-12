Francoforte: positiva la giornata per Deutsche Telekom

compagnia telefonica tedesca

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,40%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 31,32 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 30,84. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 30,57.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)