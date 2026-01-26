Milano 13:59
Iveco, downgrade a Hold da Equita in attesa del delisting

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Equita ha abbassato a "Hold" da "Buy" la raccomandazione su Iveco, evidenziando che - dal 30 luglio 2025 (data dell'annuncio della vendita di IDV e dell'accordo con Tata) - la società è diventata "una storia di arbitraggio", motivo per cui la revisione al ribasso delle stime diventa irrilevante (il management ha indicato di raggiungere o restare lievemente al di sotto della guidance, tranne il FCF delle attività industriali che sarà inferiore al target).

Come confermato dalla società, Equita ritiene che Iveco sia sulla buona strada per rispettare la tempistica annunciata, ovvero: entro marzo 2026 Iveco Defence Vehicles sarà venduta a Leonardo per 1,2 miliardi di euro, con la seguente distribuzione di un dividendo straordinario di 5,5-6 euro per azione; entro giugno 2026 il restante business di truck & bus sarà venduto all'indiana Tata con un'offerta pubblica di acquisto volontaria a 14,1 euro per azione.

Equita evidenzia che l'intervallo del target in funzione di quanto sarà il dividendo per la cessione di IDV è di 19,6-20,1 euro per azione, implicando un rendimento lordo del 4-6% per l'arbitraggio. Confermato il target price di 20 euro per azione, con downgrade a Hold, in attesa del delisting.
