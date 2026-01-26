Iveco, downgrade a Hold da Equita in attesa del delisting

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a "Hold
" da "Buy" la raccomandazione
su Iveco
, evidenziando che - dal 30 luglio 2025 (data dell'annuncio della vendita di IDV e dell'accordo con Tata) - la società è diventata "una storia di arbitraggio
", motivo per cui la revisione al ribasso delle stime diventa irrilevante (il management ha indicato
di raggiungere o restare lievemente al di sotto della guidance, tranne il FCF delle attività industriali che sarà inferiore al target).
Come confermato dalla società
, Equita ritiene che Iveco sia sulla buona strada per rispettare la tempistica annunciata
, ovvero: entro marzo 2026 Iveco Defence Vehicles sarà venduta a Leonardo
per 1,2 miliardi di euro, con la seguente distribuzione di un dividendo straordinario di 5,5-6 euro per azione; entro giugno 2026 il restante business di truck & bus sarà venduto all'indiana Tata con un'offerta pubblica di acquisto volontaria a 14,1 euro per azione.
Equita evidenzia che l'intervallo del target in funzione di quanto sarà il dividendo per la cessione di IDV è di 19,6-20,1 euro per azione, implicando un rendimento lordo del 4-6% per l'arbitraggio. Confermato il target price di 20 euro per azione, con downgrade a Hold, in attesa del delisting
.