Londra: andamento sostenuto per Unilever

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore anglo olandese di beni di largo consumo
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,18%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Unilever
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Unilever
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 50,72 sterline e primo supporto individuato a 50,06. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 51,38.
