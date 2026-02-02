Milano 13:55
Londra: andamento sostenuto per Unilever

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore anglo olandese di beni di largo consumo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,18%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Unilever rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Unilever classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 50,72 sterline e primo supporto individuato a 50,06. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 51,38.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
