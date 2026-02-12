New York: Equinix, quotazioni alle stelle

operatore mondiale di centri di elaborazione dati

(Teleborsa) - Ottima performance per l', che scambia in rialzo del 14,01%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.007,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 955,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.059,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)