Milano 16:54
46.477 -0,07%
Nasdaq 16:54
24.997 -0,81%
Dow Jones 16:54
50.163 +0,08%
Londra 16:54
10.462 -0,10%
Francoforte 16:54
25.029 +0,70%

New York: Equinix, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ottima performance per l'operatore mondiale di centri di elaborazione dati, che scambia in rialzo del 14,01%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Equinix più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Equinix rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.007,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 955,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.059,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
