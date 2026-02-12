New York: Equinix, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Ottima performance per l'operatore mondiale di centri di elaborazione dati
, che scambia in rialzo del 14,01%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Equinix
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Equinix
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.007,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 955,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.059,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)