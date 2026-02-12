New York: in perdita AppLovin

(Teleborsa) - Si muove in perdita la piattaforma tecnologica di applicazioni
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 15,72% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di AppLovin
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di medio periodo di AppLovin
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 399 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 421,2, mentre il primo supporto è stimato a 376,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)