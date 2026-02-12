New York: si concentrano le vendite su Amazon

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il colosso dell'e-commerce
, che mostra un decremento del 3,09%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di Amazon
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico del gigante delle vendite sul web
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 195,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 202. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 193,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)