Banca Generali soffre in Borsa con downgrade di Kepler Cheuvreux

Banche, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Seduta in netto ribasso per Banca Generali, in una giornata comunque in rosso per l'intero listino, dopo che gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno abbassato a "Hold" da "Buy" la raccomandazione sul titolo, aumentando contestualmente il target price a 60 euro per azione dai precedenti 59 euro.

A poco più di mezz'ora dall'apertura delle contrattazioni, Banca Generali mostra un ribasso del 3,26%, portandosi a 56,35 euro. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 55,53 e successiva a quota 54,72. Resistenza a 56,88.
