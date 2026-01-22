Hera, Equita alza target price dopo piano con upside da opportunità di re-leverage

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 4,8 euro
per azione (+4%) il target price
su Hera
, multiservizi quotata su Euronext Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo, dopo la presentazione
di un piano definito "solido" e con upside rilevante da opportunità di re-leverage.
"Il giudizio tra le diverse moving parts del piano Hera è complessivamente positivo - si legge in una nota - Se le indicazioni 2025 e 2029 sono a nostro avviso sostanzialmente in linea con le attese, è invece più negativa la lettura delle indicazioni qualitative 2026-27
che tuttavia portano a variazioni contenute, con elementi di compensazione tra Ebitda e utile".
Complessivamente i target sono leggermente sotto le attese di Equita, con dividendo più elevato. Tuttavia il broker ritiene che i target (notoriamente conservativi da parte di Hera) non scontino a pieno il potenziale di re-leverage
del gruppo. Secondo Equita, la reazione dei mercati è stata eccessiva a fronte del potenziale di crescita del gruppo nei prossimi anni.