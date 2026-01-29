Milano 12:40
Piazza Affari: andamento negativo per Carel Industries

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che sta segnando un calo del 2,31%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Carel Industries, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Carel Industries, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 20,47 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 22,27 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 19,83.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
