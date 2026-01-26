Piazza Affari: in calo Carel Industries

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria
, che tratta con una perdita del 2,99%.
Lo scenario su base settimanale di Carel Industries
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo di Carel Industries
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 23,35 Euro. Supporto stimato a 22,35. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 24,35.
