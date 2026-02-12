Regno Unito, più bassa delle attese la crescita del PIL nel quarto trimestre

(Teleborsa) - Stabile la crescita dell'economia britannica
nel 4° trimestre
del 2026. Il PIL
del Regno Unito
ha evidenziato una salita trimestrale dello 0,1% in linea con quanto registrato nei tre mesi precedenti. Il dato è inferiore alle stime degli analisti che avevano previsto una salita dello 0,2%.
Secondo i dati dell'ONS
(Office for National Statistics), che ha fornito la stima preliminare
, la variazione tendenziale è indicata a +1%, più bassa rispetto alle stime del consensus e al trimestre precedente (+1,2%).(Foto: © Eros Erika / 123RF)