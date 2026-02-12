Regno Unito, più bassa delle attese la crescita del PIL nel quarto trimestre

(Teleborsa) - Stabile la crescita dell'neldel 2026. Ildelha evidenziato una salita trimestrale dello 0,1% in linea con quanto registrato nei tre mesi precedenti. Il dato è inferiore alle stime degli analisti che avevano previsto una salita dello 0,2%.Secondo i dati dell'(Office for National Statistics), che ha fornito la, la variazione tendenziale è indicata a +1%, più bassa rispetto alle stime del consensus e al trimestre precedente (+1,2%).