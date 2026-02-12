Milano 11-feb
Regno Unito, più bassa delle attese la crescita del PIL nel quarto trimestre

(Teleborsa) - Stabile la crescita dell'economia britannica nel 4° trimestre del 2026. Il PIL del Regno Unito ha evidenziato una salita trimestrale dello 0,1% in linea con quanto registrato nei tre mesi precedenti. Il dato è inferiore alle stime degli analisti che avevano previsto una salita dello 0,2%.

Secondo i dati dell'ONS (Office for National Statistics), che ha fornito la stima preliminare, la variazione tendenziale è indicata a +1%, più bassa rispetto alle stime del consensus e al trimestre precedente (+1,2%).

