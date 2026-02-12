Turismo, ricavi in crescita nel 2025 e arrivi attesi in aumento nel 2026

BPER

(Teleborsa) - Dopo un 2024 da record, che ha visto l’Italia posizionarsi al secondo posto per presenze in Europa ,ImportanteE' la fotografia scattataalla seconda edizione, che indaga le tendenze del settore attraverso un’indagine condotta tra oltre mille imprese di servizi di alloggio e ristorazione incon 7 imprese su 10 checon un ruolo di primo piano per l’area di Milano anche grazie all’effetto catalizzatore delle Olimpiadi Invernali. Uno scenario positivo che conferma la centralità del comparto: secondo le stime dell'Osservatorio, il Valore Aggiunto della filiera turistica allargata ha raggiunto i 226 miliardi di, però, in parte frenata dal livello dei costi operativi, coda degli aumenti subiti già negli anni passati, in particolare quelli legati all’energia e alle materie prime alimentari.è che la spinta agli investimenti non si ferma: se il 19% delle imprese intervistate ha già investito sull’efficientamento energetico nel corso degli ultimi cinque anni, il 23% prevede di effettuarne ulteriori nei prossimi due anni per ridurre i costi e migliorare la sostenibilità economica e ambientale. Cresce anche l’attenzione verso l’innovazione e la protezione del business. Il 28% delle aziende ha investito nella digitalizzazione dei processi e, sul fronte della sicurezza, oltre la metà degli operatori si è già dotata di coperture contro danni catastrofali (61%) ed eventi atmosferici estremi (54%). La sostenibilità del settore emerge anche dal modello di approvvigionamento a "vocazione territoriale", con il 61% delle imprese che utilizza fornitori prevalentemente all'interno della propria regione, accorciando la filiera.una delle sfide a cui le aziende del settore turistico devono far fronte rimane un mercato del lavoro complesso. Il 32% delle imprese riscontra difficoltà nel reperimento del personale: quasi la metà di queste (45%) attribuisce la carenza alla mancanza di risorse con competenze tecniche adeguate, mentre il 31% alla scarsa disponibilità legata alla stagionalità. Per cercare di ovviare a questa difficoltà, il 60% delle imprese mette in atto strategie per attrarre e trattenere i talenti: tra le più diffuse, spiccano la flessibilità oraria (31%) e gli aumenti salariali (29%). Proattivamente, un terzo delle imprese (32%) sceglie di investire in programmi di formazione e riqualificazione del personale., oltre a evidenziare le peculiarità di differenti modelli turistici, scorge delle dinamiche comuni favorevoli: per il 2026, gli operatori del turismo intervistati prevedono un’ulteriore crescita della domanda e degli investimenti. A trainare questa aspettativa soprattutto, dove il 71% delle aziende prevede una crescita dei flussi (in media del 18%), considerando che la manifestazione internazionale olimpica contribuirà a rafforzare la visibilità del territorio milanese e della provincia di Sondrio, attirando turisti italiani e stranieri nel 2026 e negli anni successivi. Inoltre, per la Lombardia, si prospettano investimenti da parte del settore nel biennio2026/2027, segnalati dal 40% degli intervistati.si registra una prospettiva di crescita per il 2026, con arrivi attesi in aumento per il 73% dei rispondenti (trend medio arrivi +12%). Inoltre, le imprese sarde risultano molto attive sul fronte di nuovi investimenti segnalati dal 36% del campione.le aziende turistiche prevedono una crescita prospettica significativa nel 2026: il 75% degli operatori si aspetta un incremento degli arrivi (trend medio del +14%) e investimenti previsti per il 25% dei rispondenti."I risultati dell’Osservatorio Turismo 2025 confermano la vitalità e la capacità di adattamento delle imprese del settore turistico italiano, un comparto strategico per l’economia nazionale”, dichiararesponsabile Ufficio Studi, Ricerche e Innovazione che ha condotto l’indagine. “Le evidenze dello studio realizzato insieme a Banco di Sardegna e Banca Popolare di Sondrio – a cui hanno contribuito oltre mille imprese che ringraziamo - rappresentano un prezioso indicatore per indirizzare sempre meglio il nostro supporto al settore,accompagnando gli operatori nei propri percorsi di crescita, innovazione e sostenibilità".