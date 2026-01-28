De’ Longhi: ricavi a 3,8 miliardi nel 2025 (+8,7%), confermata guidance sugli utili

(Teleborsa) - Il Gruppo De’ Longhi
ha archiviato l'esercizio 2025
con ricavi
per 3,8 miliardi di euro
, in aumento dell'8,7% rispetto all'anno precedente e del 10,4% a cambi costanti. La performance è stata sostenuta da una crescita organica dell'8,2% nell'ultimo trimestre, trainata in particolare dalla divisione professionale
che ha visto i brand La Marzocco ed Eversys segnare un incremento del 40,3% nel periodo.
All'interno della divisione household
, che ha toccato il record di 3,3 miliardi di ricavi annui, il segmento delle macchine per il caffè ha mostrato una solidità strutturale alimentata da investimenti media strategici, tra cui la terza campagna globale con Brad Pitt
.
A livello geografico
, l'espansione è stata bilanciata con l'Europa
in crescita del 9,1% e la regione Asia-Pacifico
che ha segnato un +10,8%, grazie soprattutto alle ottime performance in Cina
.
Nonostante le incertezze geopolitiche, la società ha confermato una guidance
di EBITDA adjusted
per il 2025 compresa tra 610 e 620 milioni di euro
, prevedendo per il 2026 una crescita dei ricavi a una cifra media, in coerenza con i target del piano a medio termine.
I risultati consolidati completi
saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione il prossimo 13 marzo 2026
.