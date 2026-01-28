Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 19:48
26.022 +0,32%
Dow Jones 19:48
48.999 -0,01%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

De’ Longhi: ricavi a 3,8 miliardi nel 2025 (+8,7%), confermata guidance sugli utili

Finanza
De’ Longhi: ricavi a 3,8 miliardi nel 2025 (+8,7%), confermata guidance sugli utili
(Teleborsa) - Il Gruppo De’ Longhi ha archiviato l'esercizio 2025 con ricavi per 3,8 miliardi di euro, in aumento dell'8,7% rispetto all'anno precedente e del 10,4% a cambi costanti. La performance è stata sostenuta da una crescita organica dell'8,2% nell'ultimo trimestre, trainata in particolare dalla divisione professionale che ha visto i brand La Marzocco ed Eversys segnare un incremento del 40,3% nel periodo.

All'interno della divisione household, che ha toccato il record di 3,3 miliardi di ricavi annui, il segmento delle macchine per il caffè ha mostrato una solidità strutturale alimentata da investimenti media strategici, tra cui la terza campagna globale con Brad Pitt.

A livello geografico, l'espansione è stata bilanciata con l'Europa in crescita del 9,1% e la regione Asia-Pacifico che ha segnato un +10,8%, grazie soprattutto alle ottime performance in Cina.

Nonostante le incertezze geopolitiche, la società ha confermato una guidance di EBITDA adjusted per il 2025 compresa tra 610 e 620 milioni di euro, prevedendo per il 2026 una crescita dei ricavi a una cifra media, in coerenza con i target del piano a medio termine.

I risultati consolidati completi saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione il prossimo 13 marzo 2026.
Condividi
```