De’ Longhi: ricavi a 3,8 miliardi nel 2025 (+8,7%), confermata guidance sugli utili

Gruppo De’ Longhi

(Teleborsa) - Ilha archiviato l'conper, in aumento dell'8,7% rispetto all'anno precedente e del 10,4% a cambi costanti. La performance è stata sostenuta da una crescita organica dell'8,2% nell'ultimo trimestre, trainata in particolare dallache ha visto i brand La Marzocco ed Eversys segnare un incremento del 40,3% nel periodo.All'interno della, che ha toccato il record di 3,3 miliardi di ricavi annui, il segmento delle macchine per il caffè ha mostrato una solidità strutturale alimentata da investimenti media strategici, tra cui la terza campagna globale con, l'espansione è stata bilanciata con l'in crescita del 9,1% e lache ha segnato un +10,8%, grazie soprattutto alle ottime performance inNonostante le incertezze geopolitiche, la società ha confermato unadiper il 2025 compresa, prevedendo per il 2026 una crescita dei ricavi a una cifra media, in coerenza con i target del piano a medio termine.saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione il prossimo