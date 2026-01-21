Netflix, utili e ricavi oltre attese ma titolo scivola nell'after hours

(Teleborsa) - Utili e ricavi in aumento e sopra le attese per Netflix
, che chiude il quarto trimestre del 2025 con ricavi
in crescita del 18% oltre 12 miliardi
di dollari, un utile netto
in aumento del 29% a 2,42 miliardi
di dollari ed una crescita degli abbonati oltre 325 milion
i. Numeri che hanno agevolmente superato le attese degli analisti.Per l'intero esercizio 2025
, la big della TV in streaming ha riportato una crescita del fatturato del 16% a 45,2 miliardi
di dollari, trainata dal forte aumento dei ricavi pubblicitari, aumentati di oltre 2,5 volte oltre 1,5 miliardi di dollari. Il margine operativo risulta in aumento a 29,5% dal 26,5% precedente, mentre l'utile risulta in crescita a 10,98 miliardi
di dollari.Per il 2026
, Netflix attende un target di ricavi fra 50,7 e 51,7 miliardi
di dollari ed un margine operativo in crescita al 31,5%, facendo leva sull'aumento della varietà e qualità delle serie TV e sulle sviluppo del core business.
Nel giorno dalla pubblicazione die risultati, Netflix ha annunciato anche un rafforzamento dell'offerta su Warner Bros, che conta di acquisire entro il 2026. E forse questo fattore ha contribuito a penalizzare il titolo, che è sceso del 4,5% nella sessione serale.
"Una trimestrale veramente molto buona
con un miglioramento a doppia cifra su tutti i dati a conferma della buona tenuta di lungo termine dell'azienda", commenta David Pascucci
, analista di XTB
, ricordando che il titolo ha performato piuttosto male negli ultimi mesi, con quotazioni che si sono riportate sui minimi di aprile 2025. "Il trend - sottolinea - é marcatamente ribassista seppur in presenza di numeri veramente molto buoni, la situazione tecnica risulta al momento compromessa e non si esclude il proseguimento di questo trend
che rimane tecnicamente al ribasso
".