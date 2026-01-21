Milano 10:39
Netflix, utili e ricavi oltre attese ma titolo scivola nell'after hours
(Teleborsa) - Utili e ricavi in aumento e sopra le attese per Netflix, che chiude il quarto trimestre del 2025 con ricavi in crescita del 18% oltre 12 miliardi di dollari, un utile netto in aumento del 29% a 2,42 miliardi di dollari ed una crescita degli abbonati oltre 325 milioni. Numeri che hanno agevolmente superato le attese degli analisti.

Per l'intero esercizio 2025, la big della TV in streaming ha riportato una crescita del fatturato del 16% a 45,2 miliardi di dollari, trainata dal forte aumento dei ricavi pubblicitari, aumentati di oltre 2,5 volte oltre 1,5 miliardi di dollari. Il margine operativo risulta in aumento a 29,5% dal 26,5% precedente, mentre l'utile risulta in crescita a 10,98 miliardi di dollari.

Per il 2026, Netflix attende un target di ricavi fra 50,7 e 51,7 miliardi di dollari ed un margine operativo in crescita al 31,5%, facendo leva sull'aumento della varietà e qualità delle serie TV e sulle sviluppo del core business.

Nel giorno dalla pubblicazione die risultati, Netflix ha annunciato anche un rafforzamento dell'offerta su Warner Bros, che conta di acquisire entro il 2026. E forse questo fattore ha contribuito a penalizzare il titolo, che è sceso del 4,5% nella sessione serale.

"Una trimestrale veramente molto buona con un miglioramento a doppia cifra su tutti i dati a conferma della buona tenuta di lungo termine dell'azienda", commenta David Pascucci, analista di XTB, ricordando che il titolo ha performato piuttosto male negli ultimi mesi, con quotazioni che si sono riportate sui minimi di aprile 2025. "Il trend - sottolinea - é marcatamente ribassista seppur in presenza di numeri veramente molto buoni, la situazione tecnica risulta al momento compromessa e non si esclude il proseguimento di questo trend che rimane tecnicamente al ribasso".
