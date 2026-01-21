Netflix, utili e ricavi oltre attese ma titolo scivola nell'after hours

Netflix

(Teleborsa) -, che chiude il quarto trimestre del 2025 conin crescita del 18%di dollari, unin aumento del 29% adi dollari ed una crescita deglii. Numeri che hanno agevolmente superato le attese degli analisti., la big della TV in streaming ha riportato unadi dollari, trainata dal forte aumento dei ricavi pubblicitari, aumentati di oltre 2,5 volte oltre 1,5 miliardi di dollari. Il margine operativo risulta in aumento a 29,5% dal 26,5% precedente, mentredi dollari., Netflix attende undi dollari ed un margine operativo in crescita al 31,5%, facendo leva sull'aumento della varietà e qualità delle serie TV e sulle sviluppo del core business.Nel giorno dalla pubblicazione die risultati, Netflix ha annunciato anche un rafforzamento dell'offerta su Warner Bros, che conta di acquisire entro il 2026. E forse questo fattore ha contribuito a penalizzare il titolo, che è sceso del 4,5% nella sessione serale."Unacon un miglioramento a doppia cifra su tutti i dati a conferma della buona tenuta di lungo termine dell'azienda", commenta, analista di, ricordando che il titolo ha performato piuttosto male negli ultimi mesi, con quotazioni che si sono riportate sui minimi di aprile 2025. "Il trend - sottolinea - é marcatamente ribassista seppur in presenza di numeri veramente molto buoni, la situazione tecnica risulta al momento compromessa e non si esclude il proseguimento di questoche rimane".