Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 12/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio
Chiusura in profondo rosso per il Light Sweet Crude Oil, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,05%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del greggio WTI. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 64,23, con il supporto più immediato individuato in area 62,25. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 61,59.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)