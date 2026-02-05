Milano
4-feb
46.636
+0,47%
Nasdaq
4-feb
24.891
-1,77%
Dow Jones
4-feb
49.501
+0,53%
Londra
4-feb
10.402
+0,85%
Francoforte
4-feb
24.603
0,00%
Giovedì 5 Febbraio 2026, ore 05.33
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Rosso per Shanghai, in calo dell'1,03% alle 04:48
Borsa: Rosso per Shanghai, in calo dell'1,03% alle 04:48
L'Indice della Borsa di Shanghai si muove a 4.059,91 punti
In breve
,
Finanza
05 febbraio 2026 - 04.48
Shanghai, in perdita dell'1,03% alle 04:48, tratta in ribasso a 4.059,91 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dello 0,94%
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dello 0,80%
Borsa: Profondo rosso per Shanghai, in discesa del 2,48%
Borsa: Calo per Shanghai, in perdita dell'1,19% alle 04:48
Altre notizie
Borsa: Calo per Shanghai, in perdita dell'1,32% alle 04:48
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (+0,12% alle 04:48)
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (-0,15% alle 04:48)
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,16% alle 04:48)
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (-0,1% alle 04:48)
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,03% alle 04:48)
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto