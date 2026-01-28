Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 18:13
26.024 +0,33%
Dow Jones 18:13
49.065 +0,13%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,65% alle 16:00

Il FTSE MIB scambia a 45.143,9 punti

Milano mostra una flessione dello 0,65% alle 16:00 e continua gli scambi a 45.143,9 punti.
