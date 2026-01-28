Milano 12:06
45.112 -0,72%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 12:06
10.161 -0,46%
Francoforte 12:06
24.837 -0,23%

Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,48% alle 10:30

Il FTSE MIB scambia a 45.224,46 punti

Milano mostra una flessione dello 0,48% alle 10:30 e continua gli scambi a 45.224,46 punti.
