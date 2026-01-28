Milano
12:06
45.112
-0,72%
Nasdaq
27-gen
25.940
0,00%
Dow Jones
27-gen
49.003
-0,83%
Londra
12:06
10.161
-0,46%
Francoforte
12:06
24.837
-0,23%
Mercoledì 28 Gennaio 2026, ore 12.23
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,48% alle 10:30
Il FTSE MIB scambia a 45.224,46 punti
In breve
,
Finanza
28 gennaio 2026 - 10.30
Milano mostra una flessione dello 0,48% alle 10:30 e continua gli scambi a 45.224,46 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,72%
