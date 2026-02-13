Francoforte: andamento sostenuto per Merck KGaA

compagnia farmaceutica tedesca

DAX

Merck KGaA

società chimico-farmaceutica

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno del 2,03% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di medio periodo dellarimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 129,1 Euro, mentre i supporti sono stimati a 126. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 132,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)