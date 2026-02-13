Milano 14:14
45.324 -1,95%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 14:14
10.382 -0,20%
Francoforte 14:14
24.837 -0,07%

Francoforte: andamento sostenuto per Merck KGaA

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia farmaceutica tedesca, in guadagno del 2,03% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Merck KGaA rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di medio periodo della società chimico-farmaceutica rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 129,1 Euro, mentre i supporti sono stimati a 126. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 132,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
