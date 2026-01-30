Fraport corre dopo il "buy" di Jefferies. TP fissato a 100 euro

Fraport

(Teleborsa) - Il gestore aeroportuale tedescoalla Borsa di Francoforte, dopo chedal precedente "hold", indicandola anche fra i top picks, ed haNel motivare il giudizio, il broker ha segnalato che Fraport sta entrando in un periodo di minori spese in conto capitale e di miglioramento del flusso di cassa libero, dopo diversi anni di ingenti investimenti e pressioni sugli utili. Jefferies vede anche un percorso normativo più stabile nel 2026 e un miglioramento dei rendimenti in tutti i settori.Jefferies ha citato anche alcuni importanti, tra cui l'entrata in servizio delad aprile e il completamento dei. Con l'avanzamento di questi progetti, si prevede che laa 870 milioni di euro nel 2026, rispetto a 1,13 miliardi di euro nel 2025,per 203 milioni di euro nel 2026, 470 milioni di euro nel 2027 e 730 milioni di euro nel 2028.Quanto alsi segnala che Fraport è coperta da un, che garantisce una certa stabilità rispetto ai competitors.