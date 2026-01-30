Milano 13:20
Fraport corre dopo il "buy" di Jefferies. TP fissato a 100 euro

Finanza, Trasporti
(Teleborsa) - Il gestore aeroportuale tedesco Fraport guadagna oltre il 3% alla Borsa di Francoforte, dopo che Jefferies ha alzato il giudizio a a "buy" dal precedente "hold", indicandola anche fra i top picks, ed ha fissato un Target Price di 100 euro.

Nel motivare il giudizio, il broker ha segnalato che Fraport sta entrando in un periodo di minori spese in conto capitale e di miglioramento del flusso di cassa libero, dopo diversi anni di ingenti investimenti e pressioni sugli utili. Jefferies vede anche un percorso normativo più stabile nel 2026 e un miglioramento dei rendimenti in tutti i settori.

Jefferies ha citato anche alcuni importanti investimenti che si avviano a conclusione, tra cui l'entrata in servizio del Terminal 3 di Francoforte ad aprile e il completamento dei lavori all'aeroporto di Lima. Con l'avanzamento di questi progetti, si prevede che la spesa totale in conto capitale scenderà a 870 milioni di euro nel 2026, rispetto a 1,13 miliardi di euro nel 2025, supportando il passaggio ad un flusso di cassa libero positivo per 203 milioni di euro nel 2026, 470 milioni di euro nel 2027 e 730 milioni di euro nel 2028.

Quanto al quadro normativo si segnala che Fraport è coperta da un accordo pluriennale sui prezzi fino al 2026, che garantisce una certa stabilità rispetto ai competitors.

(Foto: Mr_Worker / Pixabay)
