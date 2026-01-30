Fraport corre dopo il "buy" di Jefferies. TP fissato a 100 euro

(Teleborsa) - Il gestore aeroportuale tedesco Fraport guadagna oltre il 3%
alla Borsa di Francoforte, dopo che Jefferies ha alzato il giudizio a a "buy"
dal precedente "hold", indicandola anche fra i top picks, ed ha fissato un Target Price di 100 euro
.
Nel motivare il giudizio, il broker ha segnalato che Fraport sta entrando in un periodo di minori spese in conto capitale e di miglioramento del flusso di cassa libero, dopo diversi anni di ingenti investimenti e pressioni sugli utili. Jefferies vede anche un percorso normativo più stabile nel 2026 e un miglioramento dei rendimenti in tutti i settori.
Jefferies ha citato anche alcuni importanti investimenti che si avviano a conclusione
, tra cui l'entrata in servizio del Terminal 3 di Francoforte
ad aprile e il completamento dei lavori all'aeroporto di Lima
. Con l'avanzamento di questi progetti, si prevede che la spesa totale in conto capitale scenderà
a 870 milioni di euro nel 2026, rispetto a 1,13 miliardi di euro nel 2025, supportando il passaggio ad un flusso di cassa libero positivo
per 203 milioni di euro nel 2026, 470 milioni di euro nel 2027 e 730 milioni di euro nel 2028.
Quanto al quadro normativo
si segnala che Fraport è coperta da un accordo pluriennale sui prezzi fino al 2026
, che garantisce una certa stabilità rispetto ai competitors.