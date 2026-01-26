Milano 17:29
44.963 +0,29%
Nasdaq 17:32
25.782 +0,69%
Dow Jones 17:32
49.259 +0,33%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:30
24.950 +0,20%

Londra: 3i Group in forte discesa

Migliori e peggiori
Londra: 3i Group in forte discesa
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società d'investimenti con sede a Londra, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,89% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di 3i Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di 3i Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 32,36 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 31,17. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
