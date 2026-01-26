Londra: 3i Group in forte discesa

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società d'investimenti con sede a Londra
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,89% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di 3i Group
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di 3i Group
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 32,36 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 31,17. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)