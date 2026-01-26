Londra: 3i Group in forte discesa

società d'investimenti con sede a Londra

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,89% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 32,36 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 31,17. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33,55.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)