Londra: allunga il passo 3i Group

società d'investimenti con sede a Londra

(Teleborsa) - Ottima performance per la, che scambia in rialzo del 14,24%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 34,8 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 36,68. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 33,65.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)