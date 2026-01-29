Londra: allunga il passo 3i Group

(Teleborsa) - Ottima performance per la società d'investimenti con sede a Londra
, che scambia in rialzo del 14,24%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di 3i Group
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso 3i Group
rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 34,8 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 36,68. Il peggioramento di 3i Group
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 33,65.
