Milano 11:01
45.356 +0,48%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 11:01
10.196 +0,41%
Francoforte 11:01
24.538 -1,15%

Londra: allunga il passo 3i Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ottima performance per la società d'investimenti con sede a Londra, che scambia in rialzo del 14,24%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di 3i Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso 3i Group rispetto all'indice.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 34,8 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 36,68. Il peggioramento di 3i Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 33,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
