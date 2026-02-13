Madrid: giornata depressa per Endesa

(Teleborsa) - Sottotono la società energetica spagnola
, che passa di mano con un calo del 3,05%.
Lo scenario su base settimanale di Endesa
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, l'utility spagnola
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 31,78 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,85. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 32,71.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)