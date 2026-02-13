Milano 14:18
45.323 -1,95%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 14:18
10.387 -0,15%
Francoforte 14:18
24.837 -0,06%

Madrid: giornata depressa per Endesa

Migliori e peggiori
Madrid: giornata depressa per Endesa
(Teleborsa) - Sottotono la società energetica spagnola, che passa di mano con un calo del 3,05%.

Lo scenario su base settimanale di Endesa rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente, l'utility spagnola è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 31,78 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,85. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 32,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```