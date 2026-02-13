Milano
14:19
45.317
-1,96%
Nasdaq
12-feb
24.688
0,00%
Dow Jones
12-feb
49.452
-1,34%
Londra
14:19
10.386
-0,16%
Francoforte
14:19
24.838
-0,06%
Venerdì 13 Febbraio 2026, ore 14.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: si concentrano le vendite su Endesa
Madrid: si concentrano le vendite su Endesa
Migliori e peggiori
,
In breve
13 febbraio 2026 - 13.00
Pressione sulla
società energetica spagnola
, che tratta con una perdita del 3,05%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: giornata depressa per Endesa
Madrid: balza in avanti Endesa
Madrid: andamento sostenuto per Endesa
Madrid: giornata depressa per Endesa
Titoli e Indici
Endesa
-2,42%
Altre notizie
Madrid: positiva la giornata per Endesa
Madrid: rosso per Endesa
Madrid: si concentrano le vendite su Bankinter
Madrid: si concentrano le vendite su Cellnex Telecom
Madrid: si concentrano le vendite su Indra
Madrid: si concentrano le vendite su Amadeus IT
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto