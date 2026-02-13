Nasce AIRIDEA: nuova compagnia aerea con hub operativo a Genova





(Teleborsa) -, nuova società italiana di trasporto aereo regionale, con, è stata presentatanel Palazzo della Regione Liguria. Il presidentene ha sottolineato il"per migliorare i collegamenti, rendere il territorio più accessibile, sostenere turismo e imprese".di AIRIDEA - come dichiarato da, accuntable manager - è, caratterizzata da spazi rilevanti di crescita, in particolare su rotte progressivamente abbandonate dai grandi vettori. La nuova compagniaa partire, con l’apertura delle vendite dei biglietti a partire dalla seconda decade di febbraio.Impiegherà, turboelica da 18 posti, ideali per collegamenti regionali difino a circa 2.000 chilometri, ma in prospettiva si valuta anche l’ingresso in flotta di aeromobili.Ilprevede collegamenti quotidiani, per un totale di circa dieci tratte giornaliere, pensate per rispondere sia alla domanda business che a quella turistica. Si parte con il volo Genova-Trieste (4 frequenze giornaliere, corso dichiarato 220 euro a tratta).Dopo il consolidamento della base ligure nella primavera 2026, AIRIDEA. "Vogliamo costruire una compagnia radicata nel territorio ma con una visione nazionale" - ha sottolineato il ceo Gian- Il nostro obiettivo è riportare Genova e la Regione in una posizione più favorevole nella rete della mobilità aerea nazionale".AIRIDEA nasce come. La compagine sociale, composta da G, ha in corso interlocuzioni con, società di investimento controllata da FILSE.Nella fase iniziale, l’hub di Genova genererà circa 20-30 posti di lavoro diretti tra personale amministrativo, commerciale e di terra, cui si aggiungeranno almeno 50 unità tra equipaggi di volo.