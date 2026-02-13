Milano 11:58
Nasce AIRIDEA: nuova compagnia aerea con hub operativo a Genova

Economia, Trasporti
(Teleborsa) - AIRIDEA, nuova società italiana di trasporto aereo regionale, con hub operativo all’aeroporto "Cristoforo Colombo", è stata presentata a Genova nel Palazzo della Regione Liguria. Il presidente Marco Bucci ne ha sottolineato il valore strategico "per migliorare i collegamenti, rendere il territorio più accessibile, sostenere turismo e imprese".

L’obiettivo di AIRIDEA - come dichiarato da Gaetano Rizzi, accuntable manager - è rispondere alle esigenze della Regional Air Mobility, caratterizzata da spazi rilevanti di crescita, in particolare su rotte progressivamente abbandonate dai grandi vettori. La nuova compagnia opererà a partire dal mese di maggio 2026, con l’apertura delle vendite dei biglietti a partire dalla seconda decade di febbraio.




Impiegherà aeromobili BAe Jetstream 32, turboelica da 18 posti, ideali per collegamenti regionali di breve e media distanza fino a circa 2.000 chilometri, ma in prospettiva si valuta anche l’ingresso in flotta di aeromobili.

Il network inaugurale prevede collegamenti quotidiani da Genova verso Milano, Venezia, Bologna, Aosta e Trieste, per un totale di circa dieci tratte giornaliere, pensate per rispondere sia alla domanda business che a quella turistica. Si parte con il volo Genova-Trieste (4 frequenze giornaliere, corso dichiarato 220 euro a tratta).

Dopo il consolidamento della base ligure nella primavera 2026, AIRIDEA prevede l’apertura di almeno altri due hub nel Centro e nel Sud Italia. "Vogliamo costruire una compagnia radicata nel territorio ma con una visione nazionale" - ha sottolineato il ceo Gian Marco Vivado - Il nostro obiettivo è riportare Genova e la Regione in una posizione più favorevole nella rete della mobilità aerea nazionale".

AIRIDEA nasce come iniziativa imprenditoriale privata. La compagine sociale, composta da Gianmarco e Giovanni Vivado e Gaetano Rizzi, ha in corso interlocuzioni con LigurCapital, società di investimento controllata da FILSE.

Nella fase iniziale, l’hub di Genova genererà circa 20-30 posti di lavoro diretti tra personale amministrativo, commerciale e di terra, cui si aggiungeranno almeno 50 unità tra equipaggi di volo.
