Nasce AIRIDEA: nuova compagnia aerea con hub operativo a Genova

(Teleborsa) - AIRIDEA
, nuova società italiana di trasporto aereo regionale, con hub operativo all’aeroporto "Cristoforo Colombo"
, è stata presentata a Genova
nel Palazzo della Regione Liguria. Il presidente Marco Bucci
ne ha sottolineato il valore strategico
"per migliorare i collegamenti, rendere il territorio più accessibile, sostenere turismo e imprese". L’obiettivo
di AIRIDEA - come dichiarato da Gaetano Rizzi
, accuntable manager - è rispondere alle esigenze della Regional Air Mobility
, caratterizzata da spazi rilevanti di crescita, in particolare su rotte progressivamente abbandonate dai grandi vettori. La nuova compagnia opererà
a partire dal mese di maggio 2026
, con l’apertura delle vendite dei biglietti a partire dalla seconda decade di febbraio.
Impiegherà aeromobili BAe Jetstream 32
, turboelica da 18 posti, ideali per collegamenti regionali di breve e media distanza
fino a circa 2.000 chilometri, ma in prospettiva si valuta anche l’ingresso in flotta di aeromobili.
Il network inaugurale
prevede collegamenti quotidiani da Genova verso Milano, Venezia, Bologna, Aosta e Trieste
, per un totale di circa dieci tratte giornaliere, pensate per rispondere sia alla domanda business che a quella turistica. Si parte con il volo Genova-Trieste (4 frequenze giornaliere, corso dichiarato 220 euro a tratta).
Dopo il consolidamento della base ligure nella primavera 2026, AIRIDEA prevede l’apertura di almeno altri due hub nel Centro e nel Sud Italia
. "Vogliamo costruire una compagnia radicata nel territorio ma con una visione nazionale" - ha sottolineato il ceo Gian Marco Vivado
- Il nostro obiettivo è riportare Genova e la Regione in una posizione più favorevole nella rete della mobilità aerea nazionale".
AIRIDEA nasce come iniziativa imprenditoriale privata
. La compagine sociale, composta da Gianmarco e Giovanni Vivado e Gaetano Rizzi
, ha in corso interlocuzioni con LigurCapital
, società di investimento controllata da FILSE.
Nella fase iniziale, l’hub di Genova genererà circa 20-30 posti di lavoro diretti tra personale amministrativo, commerciale e di terra, cui si aggiungeranno almeno 50 unità tra equipaggi di volo.