Wizz Air, passeggeri in crescita a 5,35 milioni a gennaio

(Teleborsa) - Wizz Air, compagnia aerea low cost ungherese, ha trasportato 5,35 milioni di passeggeri a gennaio 2026, con un aumento dell'8,5% su base annua, e una capacità in aumento del 10,5%, raggiungendo i 6,34 milioni di posti. Il load factor mensile è stato dell'84,4%, in calo di 1,6 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

A gennaio, Wizz Air ha raggiunto un traguardo storico, superando i 500 milioni di passeggeri cumulativi in ??21 anni di attività. Grazie a una flotta destinata a crescere da 231 aeromobili nell'esercizio 2025 a 334 nell'esercizio 2030, la compagnia è sulla buona strada per accogliere i suoi prossimi 500 milioni di viaggiatori entro i prossimi cinque anni.

La strategia di espansione e densificazione della rete di Wizz Air ha raggiunto un nuovo traguardo a gennaio: la compagnia aerea offre ora 1.000 rotte sulla sua rete. La compagnia aerea collega ora 200 destinazioni in oltre 50 paesi in Europa e oltre.
