Piazza Affari: balza in avanti Generali Assicurazioni

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del Leone di Trieste
, con una variazione percentuale del 2,14%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Generali Assicurazioni
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Analizzando lo scenario della compagnia assicurativa
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 35,12 Euro. Prima resistenza a 35,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 34,86.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)