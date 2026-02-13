Piazza Affari: balza in avanti Generali Assicurazioni

Leone di Trieste

FTSE MIB

Generali Assicurazioni

principale indice della Borsa di Milano

compagnia assicurativa

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 2,14%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario dellasi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 35,12 Euro. Prima resistenza a 35,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 34,86.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)