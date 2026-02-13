Milano 12-feb
46.223 0,00%
Nasdaq 12-feb
24.688 -2,04%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12-feb
10.402 0,00%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

Generali, Citigroup riprende copertura con Buy

Assicurazioni, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Citigroup ha ripreso la copertura su Generali, colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management, con raccomandazione "Buy" e target price di 43,4 euro per azione.
