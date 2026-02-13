Milano
Venerdì 13 Febbraio 2026, ore 08.16
Generali, Citigroup riprende copertura con Buy
Assicurazioni
,
Finanza
,
Consensus
13 febbraio 2026 - 08.01
(Teleborsa) -
Citigroup
ha
ripreso la copertura
su
Generali
, colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management, con raccomandazione "
Buy
" e target price di
43,4 euro
per azione.
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto