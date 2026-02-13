Milano 12:36
45.476 -1,62%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12:36
10.400 -0,02%
Francoforte 12:36
24.820 -0,13%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Unicredit

Migliori e peggiori
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Unicredit
(Teleborsa) - Retrocede l'istituto di credito, con un ribasso del 2,85%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Unicredit rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della banca di Piazza Gae Aulenti. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 73,71 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 71,09. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 70,14.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```