Piazza Affari: si concentrano le vendite su Unicredit

(Teleborsa) - Retrocede l'istituto di credito
, con un ribasso del 2,85%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Unicredit
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della banca di Piazza Gae Aulenti
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 73,71 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 71,09. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 70,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)