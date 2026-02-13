Piazza Affari: si concentrano le vendite su Unicredit

istituto di credito

(Teleborsa) - Retrocede l', con un ribasso del 2,85%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 73,71 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 71,09. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 70,14.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)