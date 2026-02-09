Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:13
25.327 +1,00%
Dow Jones 18:13
50.106 -0,02%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Piazza Affari: allunga il passo Unicredit

Migliori e peggiori, In breve
Brilla l'istituto di credito, che passa di mano con un aumento del 4,41%.
