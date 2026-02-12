Piazza Affari: brillante l'andamento di Unicredit

istituto di credito

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell', con una variazione percentuale dell'1,86%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 76,54 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 75,05. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 74,12.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)