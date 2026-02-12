Piazza Affari: brillante l'andamento di Unicredit

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto di credito
, con una variazione percentuale dell'1,86%.
L'andamento di Unicredit
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della banca di Piazza Gae Aulenti
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 76,54 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 75,05. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 74,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)